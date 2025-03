Advies Agema: praat met huisarts over weghalen Ballerine-spiraal

DEN HAAG (ANP) - Vrouwen die nog een spiraaltje van het merk Ballerine hebben om te voorkomen dat ze zwanger raken, en die zich daar zorgen over maken, doen er goed aan om daar met hun huisarts of een specialist over te praten. Ze kunnen dan bijvoorbeeld de Ballerine-spiraal laten weghalen en een ander middel krijgen. Dat zegt minister Fleur Agema (Volksgezondheid) maandag in de uitzending van het programma Radar van AVROTROS.

Radar besteedt maandag aandacht aan de Ballerine-spiraal. Na onderzoek meldt het programma dat veel meer vrouwen ondanks het spiraaltje onverwacht zwanger zijn geraakt dan tot nu toe bekend was. Het zou niet om vijf gevallen gaan, zoals eerder geregistreerd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), maar om meer dan honderd, en mogelijk nog meer.

Er is een meldpunt voor, het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten, maar melden daar is vrijwillig. De fabrikant hoeft ook niets te melden bij de IGJ, omdat zwangerschap een "verwachte bijwerking" van het middel is, die ook in de bijsluiter staat. Mede daardoor is onduidelijk hoe betrouwbaar het spiraaltje werkelijk is.

De Ballerine-spiraal wordt in Nederland niet meer geplaatst. Het is niet bekend hoeveel vrouwen het voorbehoedsmiddel nog wel gebruiken.