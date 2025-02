Amerikaanse minister Rubio boycot G20

WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio gaat niet naar de G20-top in Zuid-Afrika. Op X liet Rubio woensdag weten dat hij de bijeenkomst boycot. "Zuid-Afrika doet erg slechte dingen. Het onteigenen van privé-eigendommen. De G20 gebruiken om solidariteit, gelijkheid en duurzaamheid te bevorderen", schreef hij op het platform. "Met andere woorden: DEI en klimaatverandering."

DEI, oftewel diversiteit, gelijkheid en inclusie, ligt voortdurend onder vuur van president Donald Trump sinds hij vorige maand in het Witte Huis terugkeerde. "Het is mijn taak om nationale belangen van Amerika te bevorderen, en niet belastinggeld te verspillen of antiamerikanisme te vertroetelen", besloot Rubio zijn post op X.

Zuid-Afrika is gastheer van een bijeenkomst van ministers van Buitenlandse Zaken in Johannesburg. De afwezigheid van de Verenigde Staten, de grootste economie ter wereld, betekent een grote klap voor de G20, die de grootste economieën ter wereld vertegenwoordigt.