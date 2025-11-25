ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

AVROTROS schrapt Draadstaal en cultuurprogramma's als bezuiniging

Samenleving
door anp
dinsdag, 25 november 2025 om 12:39
anp251125101 1
HILVERSUM (ANP) - AVROTROS stopt per 2027 vanwege bezuinigingen met een aantal populaire programma's, zoals Draadstaal, Opium op Oerol en het Zondagochtend Concert. Ook documentaireserie Close Up, Nu te zien! en Man en Kunst verdwijnen, maakte de omroep dinsdag bekend.
Ook is het zeer waarschijnlijk dat een aantal radioprogramma's verdwijnen, zoals Andermans Veren, De Sandwich en Opium. Verder wordt er aanzienlijk bezuinigd op het NPO Radio 2-programma Muziekcafé, waardoor "per uitzending minder artiesten de kans en ruimte krijgen voor een live-optreden". Ook actualiteitenprogramma EenVandaag "moet per 2027 een opgelegde bezuiniging opvangen". Daarnaast worden er minder afleveringen gemaakt van het jeugdprogramma Zappsport.
AVROTROS kan nog niet zeggen hoeveel arbeidsplaatsen er moeten verdwijnen door het schrappen van alle programma's. Eerder maakte de omroep al bekend te stoppen met Flikken Rotterdam en Het Mooiste Meisje van de Klas. "Na de eerder aangekondigde maatregelen voor 2026 volgen nu extra stappen om de bezuinigingsopgave voor 2027 op te vangen", meldt de omroep. "AVROTROS neemt daarin haar verantwoordelijkheid, maar de impact op externe producenten, musea, orkesten, theaters en het publiek is groot."
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 426393510

De omgekeerde wereld: deze 5 dingen kun je beter mínder vaak schoonmaken

Scherm­afbeelding 2025-11-24 om 16.36.04

Video: de liefde tussen Rutte en Trump wordt steeds inniger

239262909_m

Met deze schoonmaaktruc hoef je je magnetron nooit meer te schrobben

a3c7b60f8e65edba4336ce676d2313c1,19260dc5

Greta Thunberg uit Venetië gezet wegens vandalisme

generated-image (65)

Waarom mensen die steeds anderen beoordelen, zelf deze 4 psychische zwaktes verbergen

ANP-542090915

De droevige staat van het VK: een op de drie kinderen leeft in armoede

Loading