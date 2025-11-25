AVROTROS schrapt Draadstaal en cultuurprogramma's als bezuiniging

HILVERSUM (ANP) - AVROTROS stopt per 2027 vanwege bezuinigingen met een aantal populaire programma's, zoals Draadstaal, Opium op Oerol en het Zondagochtend Concert. Ook documentaireserie Close Up, Nu te zien! en Man en Kunst verdwijnen, maakte de omroep dinsdag bekend.

Ook is het zeer waarschijnlijk dat een aantal radioprogramma's verdwijnen, zoals Andermans Veren, De Sandwich en Opium. Verder wordt er aanzienlijk bezuinigd op het NPO Radio 2-programma Muziekcafé, waardoor "per uitzending minder artiesten de kans en ruimte krijgen voor een live-optreden". Ook actualiteitenprogramma EenVandaag "moet per 2027 een opgelegde bezuiniging opvangen". Daarnaast worden er minder afleveringen gemaakt van het jeugdprogramma Zappsport.

AVROTROS kan nog niet zeggen hoeveel arbeidsplaatsen er moeten verdwijnen door het schrappen van alle programma's. Eerder maakte de omroep al bekend te stoppen met Flikken Rotterdam en Het Mooiste Meisje van de Klas. "Na de eerder aangekondigde maatregelen voor 2026 volgen nu extra stappen om de bezuinigingsopgave voor 2027 op te vangen", meldt de omroep. "AVROTROS neemt daarin haar verantwoordelijkheid, maar de impact op externe producenten, musea, orkesten, theaters en het publiek is groot."