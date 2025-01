Bovengemiddeld veel geweld tegen hulpverleners bij jaarwisseling

DEN HAAG (ANP) - Bij de afgelopen jaarwisseling zijn 121 incidenten geregistreerd van geweld tegen politiemensen of andere publieke dienstverleners, meldt het kabinet in een Kamerbrief. Dat zijn zeventien incidenten meer dan gemiddeld bij de afgelopen vier jaarwisselingen.

Bovendien lag ook het aantal politiemensen dat slachtoffer werd bij deze incidenten veel hoger dan voorgaande jaren. Afgelopen jaarwisseling ging het om 295 slachtoffers, 105 meer dan het vierjarig gemiddelde. Daarnaast werden 49 andere hulpverleners slachtoffer, een verdubbeling ten opzichte van het gemiddelde.

Het geweld tegen hulpverleners "blijft zeer problematisch", schrijft minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) op X. "Deze geweldsuitbarstingen zijn een diepgeworteld maatschappelijk probleem. Niet alleen justitie en politie, maar de hele samenleving heeft een rol om dit uit te roeien."

Het aantal aanhoudingen rond oud en nieuw lag juist 11 procent lager dan gemiddeld en kwam uit op 245. Zo was ook een daling te zien van het aantal geregistreerde incidenten van 19 procent. Het aantal gevallen van zware mishandeling of bedreiging is wel toegenomen, met 2,8 procent.