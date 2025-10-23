CDA en VVD verwijten PVV niets te hebben geleverd op asiel

HILVERSUM (ANP) - Henri Bontenbal (CDA) en Dilan Yeşilgöz verwijten PVV-leider Geert Wilders dat zijn migratieminister Marjolein Faber te weinig heeft gedaan om de problemen op asiel aan te pakken. Wilders zei donderdag tijdens het verkiezingsdebat van SBS6 dat de problemen juist komen door de drie andere partijen "die al vijftig jaar aan de macht zijn".

"De PVV bestaat uit één man met een Twitteraccount. Verder is het helemaal niks. Hij krijgt niks voor elkaar", zei Yeşilgöz over Wilders en zijn partij. Wilders is het enige lid van de PVV en kan daardoor de koers van zijn partij zelf bepalen.

Op het moment dat Wilders zei dat "heel Nederland een asielzoekerscentrum aan het worden is", zei Bontenbal: "Deze riedel horen we al twintig jaar." Wilders verweet Bontenbal dat zijn partij er al die tijd niets aan heeft gedaan. Bontenbal en Yeşilgöz zeiden daarop dat Wilders helemaal niets heeft bereikt.

Hele bevolkingsgroep buitenspel

GroenLinks-PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans zei dat Wilders een hele bevolkingsgroep buitenspel zet als hij het over de islam heeft. Wilders zei dat het hem niet om de moslims gaat, maar om de islam als ideologie. Dat gebeurde tijdens een deel van het debat dat over Rotterdam ging, waar een aanwezige in het publiek zei zich een vreemdeling in eigen stad te voelen. Wilders verklaarde dat dit komt door mensen uit islamitische landen. Yeşilgöz vond dat de inspreker weinig heeft aan de antwoorden van Wilders en Timmermans.

Presentator Wilfred Genee vroeg Wilders of hij als "begenadigd politicus" niet wat minder moet polariseren, zodat de andere partijen weer met hem kunnen samenwerken. "Ik kan heel veel met meel in de mond gaan praten, maar dat lost niets op", aldus Wilders.

De PVV-leider maakte de andere partijen het verwijt dat Faber van alle kanten is tegengewerkt en dat resultaten daarom zijn uitgebleven. "Om tegengewerkt te worden, moet je wel werken", zei Yeşilgöz daarop. Bontenbal zei dat hij altijd bereid is geweest om met Faber in gesprek te gaan, maar dat zij daar geen gebruik van heeft gemaakt. Wilders hield hem dan weer voor dat juist hij een afspraak had afgezegd.