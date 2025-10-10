ECONOMIE
D66 laat overheidsuitgaven verder stijgen maar bespaart op zorg

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 10:24
DEN HAAG (ANP) - D66 laat de overheidsuitgaven in 2030 stijgen met 49,4 miljard euro ten opzichte van 2026. Dat staat in de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma's die het Centraal Planbureau (CPB) vrijdag heeft gepubliceerd. Zonder ingrijpen zouden de overheidsuitgaven met 30,4 miljard euro stijgen, een verschil van 19 miljard.
Zorg is het enige terrein waarop D66 de komende jaren fors minder wil uitgeven. De zorguitgaven zijn bij de meeste van de tien partijen die hun programma lieten doorrekenen lager dan zonder nieuwe plannen. Desondanks blijven de zorgkosten van de overheid bij alle partijen stijgen.
Bij D66 gaat over vijf jaar 7,3 miljard euro minder naar zorg, een relatief groot bedrag vergeleken met de andere partijen. Mensen moeten zelf meer meebetalen aan zorg die ze gebruiken, deels op basis van hoeveel ze bezitten of verdienen. Nieuwe behandelmethoden komen niet zomaar meer in het basispakket.
