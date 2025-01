Deprimerende weersomstandigheden houden nog dagen aan

HOUTEN (ANP) - Ook de komende dagen blijft het somber weer in Nederland. Volgens weerbureau Weeronline blijft de temperatuur op enkele graden boven nul steken en is er overwegend kans op motregen, met hier en daar zelfs kans op een vlok sneeuw. Later zaterdag en ook zondag is er weer kans op mist en nevel, wat voor problemen kan zorgen voor het verkeer. Ook is er kans op gladheid door temperaturen onder nul.

Het weerbeeld wordt net als de voorbije periode veroorzaakt door laaghangende bewolking, waardoor de zon nauwelijks de kans krijgt door te breken. Zaterdag blijft op veel plaatsen de mist en nevel hangen bij een maximumtemperatuur van 3 graden. Dat is koud voor de tijd van het jaar, weet Weeronline, dat maxima rond de 6 graden gebruikelijker noemt voor januari.

Zondag zijn er meer plekken waar mogelijk de zon te zien is, maar ook dan blijft het regionaal grijs. Maandag wordt een bewolkte en kille dag. Daarna wordt het naar verwachting zachter.