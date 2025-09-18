ECONOMIE
EO komt met talkshow die het Joodse geluid moet vertolken

Samenleving
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 20:49
anp180925182 1
HILVERSUM (ANP) - De EO komt met een nieuwe talkshow om "het Joodse geluid een herkenbaar podium te geven bij de publieke omroep". De Joodse Wereld gaat op zondag 21 september van start en is wekelijks te zien bij de omroep.
De eerste aflevering wordt gepresenteerd door Rob Oudkerk. De EO hoopt met het programma "bij te dragen aan meer begrip, verbinding en inzicht in de rijke diversiteit van de Joodse gemeenschap". Met het nieuwe podium voor de Joodse gemeenschap "wordt er niet alleen over Joden gesproken, maar kunnen zij ook zelf hun verhaal vertellen".
Naast het programma lanceert de EO ook een digitaal platform op de website van de omroep.
