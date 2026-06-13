Experts over WIA-choas: het UWV verzuipt in moeras

Het is zeer de vraag of de werkgevers en de bonden een oplossing kunnen vinden voor de problemen met de WIA. De regeling voor arbeidsongeschiktheid is uitgedraaid op "een bureaucratisch moeras". Het aanpakken daarvan gaat jaren duren. Dat blijkt uit een rondgang van De Telegraaf.

Verwacht wordt dat er eind dit jaar 955.000 arbeidsongeschikten zijn. Het overgrote deel krijgt een WIA-uitkering. Daarmee zit Nederland weer bijna op het niveau van de vroegere WAO.

Volgens oud-CNV-voorzitter Doekle Terpstra zitten mensen gevangen in het systeem en verzuipt uitkeringsinstantie UWV. Hij denkt dat aan een uitgebreide discussie over een nieuw stelsel niet valt te ontkomen, "ook al krijgen ze daar in Den Haag rode pukkeltjes van".