ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Financial Times: VS annuleerde top met Poetin om Russische memo

Samenleving
door anp
vrijdag, 31 oktober 2025 om 6:27
anp311025055 1
WASHINGTON (ANP) - De Verenigde Staten annuleerden de geplande top tussen president Donald Trump en Vladimir Poetin nadat Rusland een memo had gestuurd aan Washington waarin werd vastgehouden aan harde eisen voor de beëindiging van de oorlog met Oekraïne. Dat meldt de Financial Times op basis van bronnen.
Eerder deze maand kwamen Trump en Poetin telefonisch overeen elkaar te ontmoeten in de Hongaarse hoofdstad Boedapest om te bespreken hoe er een einde kan worden gemaakt aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.
Enkele dagen later stuurde het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken een memo, waarin werd vastgehouden aan eisen zoals territoriale concessies, een forse vermindering van de Oekraïense strijdkrachten en garanties dat het land nooit lid zal worden van de NAVO.
De VS annuleerden vervolgens de top na een telefoongesprek tussen de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio. Na dit gesprek vertelde Rubio aan Trump dat Moskou geen bereidheid toonde om te onderhandelen, zei een van de bronnen tegen de Times.
loading

POPULAIR NIEUWS

image

Hoe de omtrek van je buik je kankerrisico bepaalt + hoe je je buikomtrek meet

117396750 m normal none

Wat is het bloedgroepdieet? En werkt het?

anp301025073 1

Wilders gaat al weer treiteren: geen verkenner D66 zonder duidelijkheid grootste partij

anp301025111 1

Wordt Wilders dan toch de grootste? Deze gemeenten (en een pak briefstemmen) gaan het verschil maken

ANP-463541770

In sommige landen zijn mensen veel egoïstischer dan in andere: dit is de verrassende reden

ANP-530817766

Buurtkatten in je tuin? Met deze 7 tips houd je ze vriendelijk op afstand

Loading