FNV: wangedrag bij ministerie I&W, top vaak betrokken

DEN HAAG (ANP) - Bijna een op de drie ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat die een enquête van vakbond FNV hebben ingevuld, zegt het afgelopen jaar grensoverschrijdend gedrag te hebben meegemaakt. Onder meer pesten, intimidatie en discriminatie worden als voorbeelden genoemd.

In meer dan de helft van de gevallen werd het grensoverschrijdende gedrag door een leidinggevende of directielid veroorzaakt, aldus de FNV. "Hier schrokken we behoorlijk van", zegt een medewerker van de vakbond in een onlinepresentatie. Voor 22 procent zijn de omgangsvormen een reden om te overwegen van baan te veranderen.

Ongeveer 1100 ambtenaren hebben de enquête van de FNV in elk geval deels ingevuld. Een groot deel werkt bij uitvoeringsorganisaties die onder het ministerie vallen, zoals Rijkswaterstaat of de Inspectie Leefomgeving en Transport. Het is onduidelijk of de ambtenaren een representatieve afspiegeling van het ministerie zijn.

Reacties

"Een collega zei dat ik niet goed genoeg ben omdat ik geen Nederlander ben", citeert de FNV uit de reacties. "Wat praat je raar", hoorde een medewerker. De vakbond concludeert: "Het management moet ingrijpen in de plekken in de organisatie waar onveiligheid heerst."

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek meldde 17 procent van de werknemers in een algemene enquête in 2023 dat ze ongewenst gedrag hadden meegemaakt. "Bij jullie is het bijna twee keer zo hoog", hield de FNV-medewerker de ambtenaren van I&W voor.

Werksfeer

De werksfeer bij Infrastructuur en Waterstaat kwam vorig jaar onder de aandacht nadat staatssecretaris Chris Jansen (Openbaar Vervoer en Milieu) had gezegd dat hij nog steeds achter de 'minder-Marokkanen-uitspraak' van PVV-leider Geert Wilders staat. Daar nam hij later als staatssecretaris afstand van, maar niet als persoon. Sommige ambtenaren brengen het grensoverschrijdend gedrag in verband met de PVV-bewindspersonen die het ministerie leiden, schrijft RTL Nieuws.

Dat de uitlatingen van Jansen de ambtenaren van I&W dwarszaten, bleek ook uit documenten die het ANP opvroeg op basis van de Wet open overheid. Toen Jansen in een Kamerbrief "als staatssecretaris" afstand nam van de 'minder minder'-uitspraken van zijn partijleider Geert Wilders, constateerde een ambtenaar dat dit "voldoende" was voor de oppositie. "Maar met deze formulering vrees ik niet voor alle collega's." Een andere ambtenaar reageerde daarop: "Nee ik vrees t ook van niet…"