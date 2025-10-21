Franse oud-president Sarkozy begint aan gevangenisstraf

PARIJS (ANP/RTR/DPA) - De Franse oud-president Nicolas Sarkozy is dinsdag aangekomen bij de Parijse gevangenis waar hij een celstraf van vijf jaar moet uitzitten voor criminele samenzwering. Hij moet het hoger beroep in gevangenschap afwachten.

De 70-jarige Sarkozy, die tussen 2007 en 2012 president was, werd bijna een maand geleden veroordeeld. Dat gebeurde in een zaak over de vermeende financiering van zijn verkiezingscampagne in 2007 met geld van de Libische dictator Muammar Kaddafi. Sarkozy werd ook van enkele aanklachten vrijgesproken.

De politicus verliet zijn huis in Parijs dinsdagochtend in het bijzijn van aanhangers, die het Franse volkslied zongen en Sarkozy's voornaam scandeerden. Hij groette de menigte vlak voordat hij onder politiebegeleiding naar de gevangenis werd gebracht. "Ik zal dit juridische schandaal blijven aanvechten", stond in een verklaring van Sarkozy die tijdens de autorit verscheen. Daarin noemt hij zichzelf een "onschuldige man".