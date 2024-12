Franse premier biedt ontslag aan, president zoekt oplossing

PARIJS (ANP) - De Franse premier Michel Barnier is naar president Emmanuel Macron gegaan om zijn ontslag aan te bieden nadat de Franse Tweede Kamer woensdagavond een motie van wantrouwen tegen zijn regering had aangenomen. Macron is op zoek naar een oplossing voor de huidige politieke crisis.

De president wil de begroting voor 2025 waar Barniers regering over viel, doorvoeren. Hij hoopt bovendien voor de feestelijke heropening van de Notre-Dame komend weekend een premier te regelen. Macron spreekt om 20.00 uur het land toe.

De president lijkt volgens de Franse media geen premier te willen die mede steunt op de alliantie van het linkse Nieuwe Volksfront. Die alliantie wil Macrons beleid ongedaan maken en veel meer geld uitgeven.

Toezeggingen

De radicaal-rechtse Marine Le Pen van de Rassemblement national (RN) is ook fel gekant tegen de voorgestelde begroting voor het komende jaar, maar mogelijk is ze meer geneigd tot compromissen dan het linkse front. Le Pen heeft aangegeven met een nieuwe regering samen te werken als haar partij betrokken wordt bij het maken van een begrotingsplan. Barnier deed voor de val van zijn regering een reeks toezeggingen aan Le Pen in een vergeefse poging de RN over te halen niet voor de motie van wantrouwen te stemmen.

In Barniers gesneuvelde begroting moet de Franse overheid bezuinigen en meer inkomsten genereren om het grote en groeiende begrotingstekort terug te dringen naar een omvang van 5 procent van het bruto binnenlands product. Het staat nu op ruim 6 procent.