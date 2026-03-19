GroenLinks grootste partij in Amsterdam na zetelwinst

AMSTERDAM (ANP) - GroenLinks boekt 2 zetels winst in de gemeenteraad van Amsterdam en wordt met een totaal van 10 zetels de grootste partij in de hoofdstad. Ook D66 krijgt er een zetel bij en wordt met 8 zetels de tweede partij, blijkt uit de voorlopige uitslagen die de Verkiezingsdienst van het ANP heeft binnengekregen.

PvdA verliest juist 2 zetels en komt nu uit op 7. Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, in 2022, werd de partij nog de grootste. In de hoofdstad deden GroenLinks en PvdA nog met afzonderlijke lijsten mee aan de verkiezingen.