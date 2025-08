Harris wil even geen campagne voeren omdat het systeem 'kapot' is

NEW YORK (ANP) - Kamala Harris wil voorlopig geen ambt bekleden, omdat ze denkt dat het systeem niet werkt zoals het zou moeten. De voormalige Democratische vicepresident van de Verenigde Staten zei dat in haar eerste interview sinds ze de presidentsverkiezingen verloor van Donald Trump. Ze wil daar naar eigen zeggen de komende tijd met mensen over praten zonder dat ze ergens campagne voor hoeft te voeren, vertelde ze in de talkshow The Late Show with Stephen Colbert.

Donderdag maakte Harris bekend dat ze geen gouverneur van Californië wil worden, zoals veel werd geopperd. Dat heeft volgens haar te maken met het feit dat ze altijd geloofde dat ze het systeem van binnenuit zou kunnen veranderen. "En ik heb de afgelopen tijd besloten dat ik voorlopig niet terug het systeem in wil. Volgens mij is dat kapot", zei ze tegen Colbert.

Harris vertelde onder meer dat ze vindt dat het Amerikaanse Congres de regering-Trump veel te veel zijn gang laat gaan. Ze had dat naar eigen zeggen niet verwacht.