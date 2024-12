Huurders duurder uit in 2025, vooral middenhuur stijgt flink

DEN HAAG (ANP) - Huurders in de vrije sector gaan volgend jaar maximaal 4,1 procent meer huur betalen. Voor de middenhuur (900 tot 1185 euro per maand) is de maximale huurstijging 7,7 procent en voor de sociale huur 5 procent. Dat meldt het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Hoeveel de huren in de vrije sector mogen stijgen, wordt ieder jaar vastgesteld aan de hand van ofwel de prijsontwikkeling, ofwel de loonontwikkeling. Het laagste percentage is daarbij leidend. Verhuurders mogen daar dan 1 procentpunt bij optellen. In de middenhuur wordt altijd gekeken naar de gemiddelde loonstijging. Voor de sociale huur zijn vorige week tijdens de Woontop aparte afspraken gemaakt.

De lonen stegen dit jaar harder dan de prijzen. Het leven werd 3,1 procent duurder, terwijl de in cao's afgesproken salarissen met 6,7 procent omhoog gingen.