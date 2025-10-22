ECONOMIE
Jetten baalt dat D66-leden gekozen premier uit programma haalden

Samenleving
door anp
woensdag, 22 oktober 2025 om 11:10
DEN HAAG (ANP) - D66-leider Rob Jetten baalt er een beetje van dat de leden van zijn partij 'kroonjuwelen' als de rechtstreeks gekozen premier en burgemeester uit het verkiezingsprogramma hebben geschrapt. "Ik was het niet zo eens met die keuze van de leden", zei hij in een lijsttrekkersinterview met BNR.
Bij een rechtstreeks gekozen premier had PVV-voorman Geert Wilders minder makkelijk kunnen wegduiken voor zijn verantwoordelijkheid voor het mislukken van het rechtse kabinet dat aantrad na de verkiezingen van twee jaar geleden, denkt Jetten. "Als Wilders zelf dat kabinet had moeten leiden in plaats van een ongekozen ambtenaar, dan had hij nu zelf op de blaren moeten zitten."
Ook het partijbestuur van D66 was geen voorstander van deze aanpassing van het verkiezingsprogramma, maar de leden stemden eerder deze maand toch in meerderheid voor. Meer rechtstreekse invloed voor de burger, ook door bijvoorbeeld het houden van referenda, is van oudsher een van de speerpunten van de sociaal-liberale partij.
