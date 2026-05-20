ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Kabinet ontbiedt ambassadeur om behandeling opvarenden flotilla

Samenleving
door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 17:53
anp200526147 1
DEN HAAG (ANP) - Buitenlandminister Tom Berendsen (CDA) heeft de Israëlische ambassadeur ontboden, vanwege de behandeling van opvarenden van de Global Sumud Flotilla. Op beelden is te zien dat activisten van de vloot, die op weg was naar Gaza, ruw behandeld werden.
De radicale Israëlische minister Itamar Ben-Gvir deelde die beelden zelf. Op die beelden is te zien hoe hij de arrestanten, die geboeid op de grond moeten knielen, bespot.
Berendsen zei eerder al de behandeling "ontoelaatbaar te vinden" en heeft dit ook al overgebracht aan zijn Israëlische ambtgenoot. Onder de arrestanten zijn drie Nederlanders. De minister wil de garantie van Israël dat zij "zo snel mogelijk kunnen vertrekken".
Hulpgoederen
De vloot was onderweg naar Gaza om onder meer medicijnen en hulpgoederen af te leveren. De boten werden gestopt in internationale wateren.
Ook de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en buitenlandminister Gideon Saar keurden de behandeling van de arrestanten af.
loading

POPULAIR NIEUWS

91295125 m

Dit is hoe de superrijken in de Romeinse tijd leefden

anp 494441835

Krentenbaard: wat is het en waarom krijgen kinderen het vaker?

shutterstock_2725387623

Europa’s geheime Plan B als Trump de NAVO lamlegt

182355899_m

Dit is hoe je katten op een diervriendelijke manier weert uit je tuin

shutterstock_2705822597

Wie vliegt jou vliegtuig deze zomer naar Malaga of Santorini de computer of de piloot?

173251139_m

De manier waarop je schrijft, kan een eerste teken zijn van dementie

Loading