ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Levenslang geëist tegen vrouw die Franse 12-jarige martelde

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 oktober 2025 om 13:18
anp241025107 1
PARIJS (ANP/AFP) - Het Franse OM heeft levenslang geëist tegen een 27-jarige vrouw die in 2022 in Parijs de 12-jarige Lola Daviet verkrachtte, martelde en vermoordde. Volgens de openbaar aanklager is die straf gerechtvaardigd vanwege de "extreme aard" van de daden en het lijden dat deze het meisje en haar familie hebben bezorgd. Als Dahbia Benkired inderdaad levenslang krijgt, komt ze niet in aanmerking voor strafvermindering of verlof.
Benkired werd in oktober 2022 opgepakt, nadat het meisje enkele dagen eerder niet van school was teruggekomen. Haar lichaam werd 's avonds vastgebonden gevonden in een reiskoffer in een kelder. Het kind was meermaals gestoken en had ducttape over haar mond. Politieonderzoek wees uit dat ze was gestikt.
De 27-jarige Algerijnse, die destijds illegaal in Frankrijk verbleef, bood haar excuses aan voor haar daden. Volgens het psychiatrisch onderzoek en getuigenissen van haar zus lijdt Benkired aan ongeneeslijke waanbeelden.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 754726225

7 zinnen die volgens de psychologie alleen mensen met een laag IQ in hun dagelijkse gesprekken gebruiken

ANP-536331057

Neem een kijkje in de woning van CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal, zie foto's

ANP-540082073

De grote nabeschouwing van Dijkhoff en Segers: hoe Wilders het SBS-debat verloor

anp 478731763

Waarom zoveel mensen in complottheorieën geloven

anp231025217 1

Poetin dringt aan op bijeenkomst met Trump

shutterstock_2522069435

Er kunnen miljoenen huizen bij zonder veel te bouwen en nieuwe steden

Loading