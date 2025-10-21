Medeoprichter Koffeman vertrekt bij Partij voor de Dieren

DEN HAAG (ANP) - Senator en medeoprichter Niko Koffeman verlaat de Partij voor de Dieren (PvdD). Dat bevestigt een woordvoerder van de partij na een bericht van NRC. Hij blijft aan als partijloos Eerste Kamerlid.

Koffeman was niet direct bereikbaar voor commentaar. Tegen NRC zegt hij dat de partij zich wat hem betreft te weinig richt op dieren en te veel op "mensenonderwerpen", zoals de oorlog in Gaza. "De onvrede sluimert bij mij al langer", zegt hij.

Fractievoorzitter Ingrid Visseren-Hamakers vindt het "verschrikkelijk" dat haar voorganger de partij verlaat. "Ik herken het beeld dat Niko schetst niet", laat zij weten. Het belang van dieren heeft voor alle PvdD'ers topprioriteit, verzekert zij.

De PvdD stemde eerder dit jaar in met extra investeringen in defensie. Dat besluit, mede ingegeven door de Russische agressie tegen Oekraïne, was voor een aantal leden al aanleiding de partij de rug toe te keren en een nieuwe politieke beweging te beginnen.