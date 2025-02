Nederlandse uitvinders goed in technologie tegen kanker, zegt EOB

MÜNCHEN/RIJSWIJK (ANP) - Nederlandse uitvinders doen het goed als het gaat om het uitdenken van technologieën tegen kanker, meldt het Europees Octrooibureau (EOB). "Wat het aantal oncologiegerelateerde technologieën betreft, staan Nederlandse uitvinders op de derde plek binnen de Europese Unie en op de vijfde in Europa als geheel."

Tussen 2010 en 2021 werden meer dan 2300 internationale zogenoemde octrooifamilies van Nederlandse herkomst gepubliceerd, verzamelingen octrooiaanvragen die in meerdere landen zijn ingediend en die dezelfde uitvinding moeten beschermen.

Nederland staat verder op de negende plaats in Europa met oncologiegerelateerde start-ups. Met 67 is dat flink meer dan het EU-gemiddelde van 48,9 start-ups per land, aldus het EOB. Maar "net als veel andere Europese landen ondervinden Nederlandse start-ups echter problemen bij het opschalen van hun innovaties."

"Europa's bloeiende oncologiestart-ups zijn een baken van hoop maar ze hebben de juiste investeringen en ondersteuning nodig om hun uitvindingen uit te breiden en uiteindelijk levens te redden", vult EOB-voorzitter António Campinos aan.

Nederland levert volgens het EOB echter een "relatief lage" bijdrage via publieke onderzoeksinstellingen aan innovatie van kankerbestrijding, "aanzienlijk lager dan het EU-gemiddelde".

Het bureau prijst speciaal de Nederlandse start-up Agendia, in 2003 opgericht door de Nederlandse wetenschappers Laura Johanna van't Veer en René Bernards. Deze heeft de zogenoemde MammaPrint opgeleverd, een genetische test die de kans op terugkeer van borstkanker berekent. "Deze test zorgde voor een revolutie in de borstkankerzorg", zegt het EOB.