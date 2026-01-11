ECONOMIE
NYT: Trump beraadt zich op aanval tegen Iran om aanpak betogers

Samenleving
door anp
zondag, 11 januari 2026 om 3:17
anp110126008 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft zich de afgelopen dagen laten briefen over opties voor een nieuwe militaire aanval tegen Iran. Hij overweegt zijn dreigement waar te maken om het land aan te vallen om het harde optreden tegen demonstranten. Dat meldt The New York Times op basis van meerdere Amerikaanse functionarissen.
Trump heeft nog geen definitief besluit genomen, maar zou serieus overwegen een aanval goed te keuren. Hem zijn verschillende scenario's voorgelegd, waaronder aanvallen op niet-militaire doelen in Teheran.
De protesten in Iran begonnen eind december na een valutacrisis en groeiden uit tot bredere demonstraties tegen het autoritaire regime. Mensenrechtenorganisaties hebben tientallen doden gemeld. De hoogste leider Ali Khamenei zei vrijdag dat de regering niet zal toegeven. Trump waarschuwde dat de VS "zeer hard" zullen optreden als het geweld toeneemt.
