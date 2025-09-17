OM eist zes jaar cel en tbs voor houden jongen als 'seksslaaf'

UTRECHT (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag in de rechtbank in Utrecht zes jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Roelof E. (60) uit Amersfoort die jarenlang een minderjarige jongen seksueel zou hebben uitgebuit. Volgens de officier van justitie is het slachtoffer verslaafd gemaakt aan GHB en ketamine en vanaf jonge leeftijd gebruikt als seksslaaf door E. en medeverdachte Arie van der K. (61). "Dit is het verhaal van het leven van een jongen dat in tien jaar helemaal is afgebroken."

E. wordt ook verdacht van misbruik van zijn neefje en het bezit van kinderporno. De zaak van medeverdachte Van der K. wordt op een later moment behandeld. Hij zou ernstig ziek zijn en ligt in het ziekenhuis. Voor een derde verdachte, de partner van E., vroeg het OM vrijspraak. Hij zou een minimale rol hebben gespeeld. "Uiteraard frons ik mijn wenkbrauwen bij zijn rol", zei de officier. "Het is verwerpelijk, maar ik kan het niet omzetten tot strafbare feiten."