Peiling EenVandaag: PVV veert terug, BBB levert in

DEN HAAG (ANP) - PVV veert terug in de peiling van EenVandaag en Verian. Als er nu verkiezingen zouden zijn, zou de partij van Geert Wilders opnieuw de grootste zijn met 34 zetels. Oud-coalitiegenoot BBB zakt terug, de peilers verwachten ongeveer 2 zetels, de partij heeft er nu 7 in de Tweede Kamer.

Met nog iets meer dan een week te gaan tot de verkiezingen staan GroenLinks-PvdA en CDA redelijk stabiel in de peilingen, op respectievelijk 25 en 23 zetels. D66 zet de stijging die vorige week werd ingezet door en komt in deze verwachting uit op 16 zetels. Bij VVD en JA21 verandert er weinig.

Nog altijd weten veel kiezers niet wat ze gaan stemmen, op dit moment is dat 47 procent, volgens dit onderzoek.

De peilers tekenen aan dat er een foutmarge van 1 tot 2 zetels moet worden gehanteerd. Het onderzoek is grotendeels uitgevoerd na het RTL-debat van zondag onder een representatieve steekproef van 1473 stemgerechtigden.