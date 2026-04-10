ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Pentagon opnieuw teruggefloten om beknotten toegang journalisten

door anp
vrijdag, 10 april 2026 om 7:50
ARLINGTON (ANP) - Het Amerikaanse ministerie van Defensie is opnieuw teruggefloten in een poging de mediatoegang tot het Pentagon in te perken. Eerder werden pogingen daartoe al gezien als ongrondwettelijk en had een rechter opgedragen enkele journalisten van The New York Times weer een accreditatie te verlenen.
Nu heeft een rechter een streep gezet door nieuwe vergelijkbare maatregelen. Volgens de rechtbank heeft het Pentagon met het instellen daarvan bovendien niet geluisterd naar het vonnis van maart, waarin werd opgedragen de eerdere maatregelen terug te draaien.
Het Pentagon verplichtte in oktober vorig jaar journalisten die toegang wilden tot het ministerie een document te tekenen waarmee zij een deel van hun persvrijheid inleverden. Zo konden er gevolgen zijn wanneer zij verslag deden van niet specifiek vooraf goedgekeurde informatie. Tal van verslaggevers liepen daarop de zaal uit.
Het Pentagon is het niet eens met de rechter en zegt in hoger beroep te gaan.
loading

