Pentagon zet journalisten gebouw uit na uitspraak rechter

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft maandag laten weten dat journalisten niet langer mogen werken in het Pentagon. Er zal op het terrein een aparte werkplaats voor media worden ingericht en medewerkers van de pers zijn alleen nog "onder begeleiding van geautoriseerd personeel" welkom in het hoofdkwartier van Defensie.

Een Amerikaanse rechter stelde vrijdag nog dat de regering-Trump verslaggevers in het Pentagon niet aan banden mag leggen. Deze beperking van de persvrijheid is in strijd met de grondwet, oordeelde een rechter in een zaak die in oktober door The New York Times was aangespannen.

"Het ministerie voert gerechtelijke uitspraken altijd uit, maar is het niet eens met de beslissing en gaat in beroep", zei een woordvoerder van het ministerie van Defensie maandag.

De Pentagon Press Association liet weten dat de aankondiging dat journalisten niet langer welkom zijn in het gebouw duidelijk ingaat tegen de uitspraak van de rechter. De belangenorganisatie overweegt juridische stappen.