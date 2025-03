Politico: team Trump voert gesprekken met tegenstanders Zelensky

WASHINGTON (ANP/RTR) - Vier hooggeplaatste adviseurs van president Donald Trump hebben gesprekken gevoerd met enkele van de belangrijkste politieke tegenstanders van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky, meldt nieuwssite Politico.

De adviseurs spraken met de Oekraïense oppositieleider Joelia Tymosjenko en hooggeplaatste leden van de partij van voormalig president Petro Porosjenko, meldt Politico. De site baseert zich op informatie van drie Oekraïense parlementsleden en een Amerikaanse Republikeinse expert in buitenlandbeleid.

Volgens Politico gingen de gesprekken over de mogelijkheid snel presidentsverkiezingen te houden in Oekraïne. Deze verkiezingen zijn uitgesteld conform de grondwet van het land, omdat Oekraïne nog altijd in staat van beleg verkeert.