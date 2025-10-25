PVV en JA21 willen lobby in Brussel om waterkwaliteitsdoelen

TILBURG (ANP) - PVV en JA21 willen in Brussel vragen om uitstel van de Europese regels voor waterkwaliteit. Dat zeiden lijsttrekkers Geert Wilders en Joost Eerdmans zaterdag in het Debat van het Zuiden. In deze regels staat dat in 2027 het water schoon moet zijn, maar dat wordt nu bij lange na niet gehaald.

Eerdmans gaf aan dat de afgelopen jaren te weinig is gebeurd om de waterkwaliteit te verbeteren. "Maar dat geldt voor meer dingen. Net als bij stikstof hebben we ons laten belazeren, dat moeten we nu repareren."

Wilders wil net als Eerdmans dat Nederland de regels ruimer interpreteert: "We moeten niet te zwartgallig zijn, de kwaliteit van ons drinkwater behoort tot de beste van de wereld. We moeten ons niet gek laten maken, omdat één stof te veel in het water voorkomt."

CDA, D66 en GroenLinks-PvdA vinden dat er juist meer actie moet komen om de waterkwaliteit te verbeteren. "Dit doen we niet voor Europa, maar voor onze eigen gezondheid," zei Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA).