R&b-zanger D'Angelo (51) overleden aan alvleesklierkanker

door anp
dinsdag, 14 oktober 2025 om 19:00
NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse r&b-zanger D'Angelo is overleden aan de gevolgen van alvleesklierkanker. De zanger was in New York toen hij overleed, meldt entertainmentwebsite TMZ. Hij werd 51 jaar.
De echte naam van D'Angelo was Michael Eugene Archer. Hij brak in 1994 door als producer van het nummer U Will Know van Black Men United. Daarna bracht hij zijn succesvolle debuutplaat Brown Sugar uit. Archer won in totaal vier Grammy Awards voor onder meer de albums Voodoo (2000) en Black Messiah (2014).
De zanger kreeg de reputatie van sekssymbool, maar vond die kwalificatie zelf onprettig. Archer trok zich daardoor terug uit het publieke leven en worstelde met drank- en drugsgebruik. Vanaf 2010 maakte hij een comeback en in 2012 stond hij in Nederland op het North Sea Jazz Festival.
Archer had twee kinderen uit een relatie met zangeres Angie Stone.
