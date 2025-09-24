Reinout Oerlemans terug in GTST voor afscheid Jette van der Meij

DEN HAAG (ANP) - Actrice Jette van der Meij stopt na 35 jaar met Goede Tijden, Slechte Tijden. De 71-jarige actrice is voor het laatst te zien in de speciale dubbele aflevering ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan van de serie, die vanaf woensdag te zien is op Videoland. Speciaal voor het afscheid van de actrice is haar 'tv-zoon' Reinout Oerlemans voor even teruggekeerd in de serie.

Zowel Van der Meij (71) als Oerlemans (54) was op 1 oktober 1990 te zien in de eerste aflevering van GTST. Oerlemans' personage Arnie Alberts raakte in 1996 vermist in de jungle van Venezuela, wat het einde van de rol betekende. Van der Meij, die Arnie's moeder Laura Selmhorst speelde, bleef al die jaren vrijwel onafgebroken meespelen.

Van der Meij bekeek de aflevering eerder deze week in het bijzijn van pers, RTL-directeur Peter van der Vorst en de andere castleden. Het ontroerde Van der Meij, zei ze. "Om Reinout te zien als Arnie, als zo'n grote volwassen man, naast Laura, dat raakt me heel erg", zei ze geëmotioneerd. "Het is 35 jaar geleden dat we begonnen, het is de helft van mijn leven. En nu is het afgelopen, voor Laura."

Jubileumaflevering

De laatste opnames zijn alweer even geleden voor Van der Meij en het leven zonder GTST bevalt haar goed, vertelde ze. "Ik heb dit heel bewust besloten en ik geniet enorm. Vooral dat ik geen eisen meer heb. Dat ik wakker word in het weekend en denk: morgen is het maandag en ik hoef geen teksten te leren", zei ze lachend.

In de jubileumaflevering vieren de inwoners het 350-jarig bestaan van het fictieve soapstadje Meerdijk. De aflevering is op 1 oktober te zien op RTL 4.