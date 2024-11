Rellen in Amsterdam-West

De Mobiele Eenheid (ME) is aanwezig op Plein '40-'45 nadat een groep van tientallen mensen daar voor overlast zorgt. Er wordt volgens de politie met vuurwerk en andere voorwerpen gegooid en er is een tram in brand gestoken. Die brand is inmiddels geblust.

AT5: De politie laat weten dat het sinds 19.15 uur onrustig is op Plein '40-'45. De tram vloog in brand nadat er met vuurwerk werd gegooid. De ruiten van de tram zijn ingeslagen en beschadigd. De ME is ter plaatse om de orde te herstellen. Ook hangt er een politiehelikopter boven het plein.

Over de jongeren die in de wijk wonen zijn de laatste dagen veel dingen gezegd die niet goed zijn gevallen. De staatssecretaris van nota bene integratie beweert dat „ heel groot deel van de jongeren onze normen en waarden niet onderschrijven.” Premier Schoof haalde het miljoen moslims van ons land ook onderuit in zijn persconferentie.

De politie is het hetzen van politici zat. „Politici zouden de vreselijke incidenten juist moeten dempen in plaats van uitvergroten. Er is nu sprake van een beangstigende polarisatie”, zegt José Rooijers, sectorhoofd bij de politie Oost-Nederland in NRC. Het is een van de eenheden die de afgelopen dagen tientallen agenten naar Amsterdam moesten sturen om bijstand te verlenen. „Politici zijn alleen maar bezig meer aanhang te zoeken in plaats van ervoor te zorgen dat we weer vreedzaam met elkaar kunnen samenleven.”