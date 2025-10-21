Rob Jetten vaakst te gast in landelijke media

DEN HAAG (ANP) - D66-leider Rob Jetten was sinds begin september het vaakst van alle lijsttrekkers te gast in de landelijke media. Dat blijkt uit een inventarisatie door het ANP. Tot en met maandag verscheen hij 38 keer in onder meer tv-shows, kranten en radioprogramma's.

GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans, Henri Bontenbal (CDA) en VVD-leider Dilan Yeşilgöz waren elk meer dan twintig keer te gast. Ook de debatten waaraan ze meededen telden daarin mee.

Vergeleken met zijn ene zetel in de Tweede Kamer was Joost Eerdmans (JA21) relatief vaak te gast. Voor PVV'er Geert Wilders, leider van de grootste partij in de Kamer, geldt het omgekeerde. Hij schoof vorige week aan bij Vandaag Inside en kwam bij De Telegraaf een 'voorpagina' maken.

Sven Op 1

In vergelijking met de peilingen ontstaat een ander beeld. Per virtuele zetel gingen Caroline van der Plas (BBB) en Mirjam Bikker (ChristenUnie) het meest langs bij landelijke media. Ook SP'er Jimmy Dijk en Chris Stoffer (SGP) kregen vergeleken met hun stand in de peilingen vrij vaak een plek in de media.

De handvol kleinste partijen waren per stuk maar enkele keren te gast. Zij moeten het veelal hebben van programma's en dagbladen die alle lijsttrekkers uitnodigen, zoals Sven Op 1 (WNL), Dit is de Dag (EO) en het NOS Radio 1 Journaal.

De Slimste Mens

De cijfers laten niet zien hoe vaak een lijsttrekker door anderen werd besproken of hoe vaak losse fragmenten werden getoond. Optredens in regionale media of van lijsttrekkers die niet in de Tweede Kamer zitten, onder wie Jan Struijs van 50PLUS, werden niet meegeteld.

Entertainmentprogramma's kwamen wel in de telling, zoals Hel of Hotel waaraan Eerdmans meedeed, en De Slimste Mens waarbij Jetten het tot de finale schopte. Ook zonder de negen afleveringen van De Slimste Mens, die maanden geleden al werden opgenomen, was Jetten nog net iets vaker in de media te gast dan Timmermans.