Schoof voorziet 'ingewikkelde klus' voor winnaar verkiezingen

DEN HAAG (ANP) - D66-leider Rob Jetten wacht een "ingewikkelde klus" om na zijn waarschijnlijke overwinning bij de Tweede Kamerverkiezingen een nieuwe regeringscoalitie te smeden. Dat heeft demissionair minister-president Dick Schoof gezegd voor aanvang van de ministerraad. "Ik verwacht dat ik met kerst nog gewoon premier ben", zei hij.

Jetten sprak al tijdens de campagne de ambitie uit om al voor kerst een nieuw, stabiel meerderheidskabinet op het bordes van paleis Noordeinde te hebben. "Ik gun het iedereen", zei Schoof. "Maar het zou mij verrassen als dat zou lukken. Als je kijkt naar de uitslag, dan wordt het best ingewikkeld."

D66 lijkt samen met de PVV de grootste partij te worden in de nieuwe Tweede Kamer. Beide partijen krijgen waarschijnlijk 26 zetels. D66 heeft van de twee tot dusver de meeste stemmen gekregen, maar het verschil is klein en nog niet alle stemmen zijn geteld.