ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schoof voorziet 'ingewikkelde klus' voor winnaar verkiezingen

Samenleving
door anp
vrijdag, 31 oktober 2025 om 9:25
anp311025084 1
DEN HAAG (ANP) - D66-leider Rob Jetten wacht een "ingewikkelde klus" om na zijn waarschijnlijke overwinning bij de Tweede Kamerverkiezingen een nieuwe regeringscoalitie te smeden. Dat heeft demissionair minister-president Dick Schoof gezegd voor aanvang van de ministerraad. "Ik verwacht dat ik met kerst nog gewoon premier ben", zei hij.
Jetten sprak al tijdens de campagne de ambitie uit om al voor kerst een nieuw, stabiel meerderheidskabinet op het bordes van paleis Noordeinde te hebben. "Ik gun het iedereen", zei Schoof. "Maar het zou mij verrassen als dat zou lukken. Als je kijkt naar de uitslag, dan wordt het best ingewikkeld."
D66 lijkt samen met de PVV de grootste partij te worden in de nieuwe Tweede Kamer. Beide partijen krijgen waarschijnlijk 26 zetels. D66 heeft van de twee tot dusver de meeste stemmen gekregen, maar het verschil is klein en nog niet alle stemmen zijn geteld.
loading

POPULAIR NIEUWS

image

Hoe de omtrek van je buik je kankerrisico bepaalt + hoe je je buikomtrek meet

117396750 m normal none

Wat is het bloedgroepdieet? En werkt het?

ANP-530817766

Buurtkatten in je tuin? Met deze 7 tips houd je ze vriendelijk op afstand

ANP-463541770

In sommige landen zijn mensen veel egoïstischer dan in andere: dit is de verrassende reden

anp301025111 1

Wordt Wilders dan toch de grootste? Deze gemeenten (en een pak briefstemmen) gaan het verschil maken

44773757_m

Vitamine D slikken? Let op dat je de juiste vorm kiest

Loading