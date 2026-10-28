Je stopt bij de gemeente, het ministerie of de school en neemt eerst een tijd vrij. Misschien begin je voor jezelf of ga je eerder stoppen, terwijl je pensioen nog niet ingaat. Vanaf 1 januari 2027 heeft dat bij ABP een gevolg dat veel mensen niet zien aankomen. Overlijd je drie maanden of langer nadat je uit dienst ging, dan krijgt je partner standaard geen nieuw partnerpensioen meer.

Het pensioen dat je partner al heeft opgebouwd, raakt hij of zij niet kwijt. Het gaat om het nieuwe deel van de dekking.

De regel komt weer in beeld nu ABP de voorlopige overzichten verstuurt aan gewezen deelnemers. Dat zijn mensen die vroeger bij de overheid of in het onderwijs werkten en er nu geen pensioen meer opbouwen. Het fonds stuurt hun dat overzicht vanaf eind oktober , meldde De Dagelijkse Standaard op 24 oktober. Het advies van die site aan ontvangers: controleer je gegevens en kijk naar het partnerpensioen.

Partnerpensioen hangt straks aan je baan

Nu bouw je bij ABP partnerpensioen op. Hoeveel dat is, hangt af van hoeveel pensioen je voor jezelf opbouwt. Dat opgebouwde pensioen blijft staan als je weggaat. In de nieuwe regeling wordt het partnerpensioen bij overlijden vóór je pensioen een risicoverzekering. Ook als je dertig jaar bij de overheid hebt gewerkt, hangt de dekking dan aan je huidige dienstverband. Volgens ABP geldt die alleen zolang u bij ons pensioen opbouwt via uw werk.

Zolang je in dienst bent, is dat een ruime dekking. Je partner krijgt 41 procent van je pensioengevend inkomen, en een kind tot 25 jaar krijgt 7 procent wezenpensioen. Stel dat je pensioengevend inkomen 50.000 euro is. Dan gaat het om 20.500 euro per jaar voor je partner. Daarbovenop komt het partner- en wezenpensioen dat je tot 1 januari 2027 hebt opgebouwd.

Na drie maanden is de dekking weg

Ga je uit dienst om een andere reden dan pensioen, dan loopt de dekking nog drie maanden door. Overlijd je in die periode, dan hebben je partner en kinderen nog recht op het nieuwe partner- en wezenpensioen. Overlijd je later, dan krijgen ze dat deel standaard niet meer. Ze houden alleen het partnerpensioen dat je tot 2027 hebt opgebouwd.

Volgens het transitieplan van ABP stopt de dekking zelfs eerder als je bij een nieuwe werkgever begint of als je ouderdomspensioen ingaat. Bij een nieuwe baan krijgt je partner waarschijnlijk partnerpensioen via het pensioenfonds of de verzekeraar van je nieuwe werkgever.

Het probleem zit dus in het gat tussen twee situaties: weg bij je werkgever, maar nog niet met pensioen en ook niet ergens anders verzekerd.

Voor wie geldt de regel niet?

Ga je met pensioen, dan heb je hier geen last van. De regel gaat over uitdiensttreding om een andere reden. Er zijn ook uitzonderingen. Krijg je een WW-uitkering, Ziektewetuitkering, ontslaguitkering of arbeidsongeschiktheidspensioen van ABP, dan blijft de dekking na die drie maanden wettelijk verplicht doorlopen, en wel voor 100 procent. ABP schrijft dat de dekking daarna nog drie maanden doorloopt nadat je uitkering is gestopt.

De groep die wel risico loopt, is kleiner maar wel herkenbaar. De Dagelijkse Standaard noemde in september al een paar voorbeelden : wie een lange pauze neemt tussen twee banen, wie voor zichzelf begint en wie bewust een tijd niet werkt. Ook wie eerder stopt zonder dat het pensioen meteen ingaat, valt in dit gat.

Doorlopen kan, maar je betaalt het zelf

Je kunt ervoor kiezen om het partner- en wezenpensioen na je vertrek te laten doorlopen. Daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. De premie gaat van je eigen pensioenpot af, dus je ouderdomspensioen valt later iets lager uit.

Er is nog een tweede route: vrijwillig doorgaan met je pensioenopbouw bij ABP. Dan blijf je deelnemer van het fonds en houd je ook recht op compensatie. Dat moet je wel binnen negen maanden na je vertrek aanvragen. Het kan maximaal drie jaar, en tien jaar als je zzp'er wordt of een eigen bedrijf begint. Je kiest zelf of je voor 25, 50, 75 of 100 procent doorgaat. Hoe dat uitpakt voor de dekking van je partner, vraag je het beste vooraf na bij ABP.

Zo voorkom je een gat