Timmermans wil als premier en niet als minister in nieuw kabinet

DEN HAAG (ANP) - Leider van GroenLinks-PvdA Frans Timmermans wil premier worden als zijn partij in de nieuwe regering stapt na de verkiezingen eind deze maand. Dat zegt hij in een interview met De Telegraaf. "Dat is mijn voorkeur. Ik ben al een keer minister geweest." Als dat niet lukt, blijft hij liever fractievoorzitter.

Timmermans weet nog niet wie dan de vicepremier zou worden en gaat er desgevraagd van uit dat Femke Halsema liever burgemeester van Amsterdam blijft.

De partijleider, die voormalig minister van Asiel en Migratie Marjolein Faber een "prutser" heeft genoemd om het uitblijven van resultaten, ziet het als zijn taak om in een volgende regering in elf maanden "het fundament te leggen voor het weer aan de praat krijgen van dit land". Als dat niet lukt, "dan mag iedereen ons en mij prutser noemen", aldus Timmermans.

Volgens hem is het een gemiste kans dat de huidige regering de spreidingswet voor asielzoekers niet heeft uitgevoerd. Daarmee zou een crisis in de opvang voorkomen zijn. "Als je die had aangepakt, had je een deel van de ergernis van veel mensen kunnen verminderen. Daarmee heb je de instroom niet verminderd, maar heb je het ongemak gereduceerd."