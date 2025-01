Trump: botsing in de lucht had voorkomen moeten worden

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump schrijft op zijn socialemediaplatform Truth Social dat de botsing tussen een legerhelikopter en een verkeersvliegtuig in Washington voorkomen had moeten worden.

Volgens Trump vloog de helikopter voorafgaand aan de botsing langere tijd recht op het verkeersvliegtuig af. Het vliegtuig volgde juist een normale koers om te landen op Ronald Reagan National Airport. Het was een heldere nacht en het vliegtuig was goed zichtbaar. Dus waarom veranderde de helikopter niet van koers en vroeg de verkeersleiding de helikopterpiloten alleen of ze het vliegtuig zagen, in plaats van te vertellen wat ze moesten doen, vraagt de president zich af.

"Dit is een slechte situatie die eruit ziet alsof ze vermeden had moeten worden", schrijft Trump. Hij besluit zijn analyse met "NIET GOED!!!!" Trump zegt niet waarop hij zich baseert, maar in een officiële verklaring maakte hij eerder bekend dat hij "volledig op de hoogte was gebracht".

Beide toestellen belandden na de botsing in de rivier Potomac. Of er overlevenden zijn is niet bekend. Volgens CBS News zouden zeker achttien lichamen zijn geborgen.