Trump deelt foto van zichzelf als paus op sociale media

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn platform Truth Social een afbeelding gedeeld van zichzelf als paus. Te zien is dat hij een wit gewaad draagt en een plechtige blik op zijn gezicht heeft.

De foto lijkt gemaakt te zijn met AI. Trump deelde de afbeelding enkele dagen voordat het conclaaf van start gaat waar de nieuwe leider van de katholieke kerk wordt gekozen. Kardinalen komen woensdag bijeen om achter gesloten deuren te stemmen.

De Amerikaanse president had onlangs al gegrapt dat hij zelf best paus zou willen worden na de dood van Franciscus. "Dat zou mijn eerste keus zijn." Trump zei dat hij verder geen voorkeurskandidaat heeft, maar stelde ook dat er een "hele goede" kardinaal uit New York is.