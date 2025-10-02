ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump straft Democratische staten met bevriezing fondsen

Samenleving
door anp
donderdag, 02 oktober 2025 om 2:00
anp021025007 1
WASHINGTON (ANP) - De regering van de Amerikaanse president Donald Trump heeft 26 miljard dollar aan fondsen bevroren die zijn toebedeeld aan door Democraten bestuurde staten. Trump doet dit om de Democraten, die hij verantwoordelijk houdt voor de donderdag ingegane overheidssluiting (shutdown), te straffen.
De bevroren programma's zijn onder meer openbaarvervoerprojecten in New York en groene-energieprojecten in zestien door Democraten geleide staten, waaronder Californië en Illinois. De programma's zijn eerder door het Congres toebedeeld aan de staten en staan los van de shutdown, die woensdag inging omdat Republikeinen en Democraten het niet eens konden worden over de overheidsbegroting.
Trump had in de aanloop naar de shutdown gedreigd dat hij de sluiting zou gebruiken om zijn politieke tegenstanders te straffen en zijn controle over de federale begroting, die volgens de Amerikaanse grondwet onder het Congres valt, uit te breiden.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_1118853560

Miljoenen ouderen krijgen fors hoger pensioen in 2026

im-17260981 (1)

Dit vliegtuig zonder ramen (maar met uitzicht) wordt de nieuwe hype van de rijken

politie2018imageset_genericlandscape

Wie kent deze enge man?

ANP-489952124

Er komt vanaf vandaag nieuwe benzine uit de pomp, dit merk je er zelf van

ANP-529644118

Ook PVV wil 'buffelboete' oplossen: 'daar is iets misgegaan'

shutterstock_2410815143 (1)

Heb je een magnesiumsupplement nodig?

Loading