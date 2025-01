Tuinman zegt dat Defensie moet groeien naar zeker 100.000 mensen

HILVERSUM (ANP) - Defensie moet groeien naar zeker 100.000 mensen, zegt verantwoordelijk staatssecretaris Gijs Tuinman. Het is voor het eerst dat een bewindsman van het ministerie aangeeft hoe groot het moet worden.

"Ik zit nu op ongeveer 74.000 mensen, een middelgrote stad. Dat is best wat, maar ik moet snel groeien naar 100.000 man. Er moet zeker een kwart bij", zegt Tuinman zaterdagavond in het EO-televisieprogramma Dit is Tijs.

Een woordvoerder van de staatssecretaris zegt dat het precieze cijfer nog niet vastligt. Deze zomer komen alle krijgsmachtonderdelen met hun plannen en dan pas wordt duidelijk welke omvang de krijgsmacht zal krijgen.

Toenemende dreiging

Door de toenemende dreiging van onder meer Rusland heeft Defensie veel meer geld te besteden. Dit jaar bedraagt de begroting zo'n 22 miljard euro. Dat bedrag zal naar het zich laat aanzien de komende jaren verder stijgen.

Het werven van nieuw personeel is wel een probleem voor het departement. Bij het ministerie staan nog duizenden vacatures open. Het behouden van militairen is een probleem, maar ook het opleiden van nieuw personeel.

Het ministerie investeert de komende jaren structureel meer dan een kwart miljard euro extra in personeel. Dat gaat onder meer naar de arbeidsvoorwaarden en naar het opschalen van het vrijwillige dienjaar voor jongeren.