Van Vroonhoven wil niet door in politiek na daling op NSC-lijst

Samenleving
door anp
maandag, 01 september 2025 om 16:43
DEN HAAG (ANP) - NSC-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven wil toch niet verder in de Haagse politiek, bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door verschillende media. Zij stond op de tweede plaats van de kandidatenlijst van haar partij, maar leden hebben haar naar de vierde plek gestemd.
"Nicolien ziet dit als een duidelijk signaal van de leden en heeft besloten zich niet verkiesbaar te stellen", aldus een verklaring van de partij. Zij blijft tot de installatie van een nieuwe Tweede Kamer wel aan als Kamerlid.
OM: identiteit verdachte doden Lisa nog niet 100 procent zeker

