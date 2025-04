Van Zalmsaus en Rijnink winnen Annie M.G. Schmidtprijs 2025

AMSTERDAM (ANP) - Ron van Zalmsaus en Mevrouw Rijnink hebben dit jaar de Annie M.G. Schmidtprijs gewonnen voor hun theaterlied Voor een meisje. Het duo kreeg de prijs zondag uitgereikt in De Kleine Komedie in Amsterdam.

Volgens de jury toont het nummer "een onversneden liefde voor taal". "Het betoog is van begin tot eind te volgen en heeft samenhang. Het kan daarmee zowel hiphopfans als theaterpubliek bekoren." De onderscheiding wordt elk jaar uitgereikt aan het meest indrukwekkende theaterlied van het jaar.

In het lied beschrijft Ron van Zalmsaus, het alter ego van Tom van Kalmthout, de versierpogingen van een puber die steeds wordt verslagen door oudere jongens op school. Voor een meisje is een nummer uit de theatervoorstelling Met z'n drieën. Van Zalmsaus en Rijnink voerden die op tijdens het theaterfestival De Parade samen met Rory Ronde. Acteur en cabaretier Van Kalmthout is onder meer bekend van de serie Rundfunk. Mevrouw Rijnink is het alter ego van Bart Rijnink. Hij speelde in de musical Doe Maar! en was frontman van de band Le Garçon.

Andere genomineerden waren Manu van Kersbergen, Lisa Ostermann, Flip en de Noormannen, Arjen Lubach en Piet van Eeghen. Vorig jaar werd de prijs gewonnen door Alex Klaasen en Peter van de Witte met het nummer 152W96TH street uit de theatervoorstelling No ponies.