Vandaal betast vrouwen in Breda, plast in bus en bijt bij cel

BREDA (ANP) - Een 38-jarige man heeft zaterdagavond voor flink wat overlast gezorgd in het centrum van Breda. De man vernielde prullenbakken, trok borden omver en betastte verschillende vrouwen. Hij is aangehouden en zit nog vast. Tijdens zijn aanhouding plaste de man in de politiebus en beet hij een politiebeambte in de hand.

De politie in Breda kreeg rond 18.45 uur van verschillende getuigen te horen dat de man voor veel overlast zorgde en besloot hem een gebiedsverbod te geven. Toen hij werd weggeleid uit het centrum van de stad besloot de man midden op straat te gaan plassen, waarna hij werd aangehouden. In de arrestantenbus herhaalde hij dit nogmaals. Tegen de man is aangifte gedaan voor vernieling.

Aangekomen bij het cellencomplex zou de man een politiemedewerker die hem naar zijn cel begeleidde in de hand hebben gebeten. De medewerker raakte niet ernstig gewond, maar heeft wel aangifte gedaan.

De vaste verblijfplaats van de man is onbekend, hij wordt op zondag verder ondervraagd.