Vastbesloten Gaza in bezit te nemen, zegt Trump

AIR FORCE ONE (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump blijft vastbesloten Gaza te kopen en in bezit te nemen. Tegelijk zou hij delen van het gebied mogelijk door andere staten in het Midden-Oosten laten heropbouwen. Dat vertelde Trump aan verslaggevers aan boord van het presidentiële vliegtuig Air Force One.

"Ik ben vastbesloten Gaza te kopen en in bezit te nemen. Voor de wederopbouw kunnen we andere staten in het Midden-Oosten toestaan delen ervan op te bouwen, of anderen kunnen dat doen onder onze leiding. Maar we zijn vastbesloten het te bezitten, over te nemen en ervoor te zorgen dat Hamas niet terugkeert."

Trump deed deze uitspraken tegen verslaggevers aan boord van Air Force One op weg naar New Orleans om de Super Bowl bij te wonen. "Er is niets om naar terug te keren. De plek is een sloopterrein. De rest wordt gesloopt. Alles is verwoest," zei hij. Trump zei ook open te staan voor de mogelijkheid enkele Palestijnse vluchtelingen in de Verenigde Staten toe te laten, maar dat hij dergelijke verzoeken per geval zou bekijken.

Hamas veroordeelt de laatste uitspraken van Trump over het "kopen en bezitten" van Gaza, meldde de groepering maandag in een verklaring. Een woordvoerder van Hamas zegt daarin dat de Palestijnen alle plannen voor verdrijving zullen dwarsbomen.

Kort nadat hij op 20 januari was beëdigd voor een tweede ambtstermijn, opperde Trump het idee dat de VS Gaza zouden overnemen en er een grootschalige wederopbouw zouden starten. Trump blijft echter vaag over de toekomst van de Palestijnen die meer dan een jaar lang bombardementen door Israël hebben doorstaan als reactie op de aanval door Hamas in oktober 2023.