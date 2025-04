Veldkamp: Rusland heeft intentie oorlog verhevigd voort te zetten

LUXEMBURG (ANP) - De "verschrikkelijke aanval" door Rusland op de Oekraïense stad Soemy op Paaszondag toont volgens minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) aan "dat Rusland nog steeds alle intenties heeft die oorlog verhevigd voort te zetten". Het laat volgens de minister ook zien dat "wij met zijn allen aan de kant van Oekraïne moeten blijven staan" en de druk op Rusland moeten verhogen. Dat zei Veldkamp maandag voor de start van de vergadering van EU-ministers van Buitenlandse Zaken.

Voortzetting van de steun aan Oekraïne is volgens Veldkamp nodig om te voorkomen dat het land "met het mes op de keel hoeft te staan terwijl er onderhandelingen plaatsvinden". Ook wordt er op die manier een gezamenlijke boodschap aan zowel Moskou als Washington gegeven "dat het duidelijk is dat Poetin niet zijn best doet om snel tot een vredesdeal te komen".

De EU werkt aan een zeventiende sanctiepakket tegen Rusland.