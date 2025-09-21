VK, Australië en Canada erkennen Palestijnse staat

LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada erkennen de Palestijnse staat, hebben de premiers van de drie landen bekendgemaakt op X.

Premiers Mark Carney (Canada), Anthony Albanese (Australië) en Keir Starmer (VK) maakten zondagmiddag ongeveer gelijktijdig bekend tot de erkenning over te gaan.

Meerdere landen hebben aangekondigd de Palestijnse staat te erkennen rondom de Algemene Vergadering van de VN die komende week plaatsvindt. Het VK, Australië en Canada doen dat nu als eerste.