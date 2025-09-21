ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VK, Australië en Canada erkennen Palestijnse staat

Samenleving
door anp
zondag, 21 september 2025 om 15:34
anp210925097 1
LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada erkennen de Palestijnse staat, hebben de premiers van de drie landen bekendgemaakt op X.
Premiers Mark Carney (Canada), Anthony Albanese (Australië) en Keir Starmer (VK) maakten zondagmiddag ongeveer gelijktijdig bekend tot de erkenning over te gaan.
Meerdere landen hebben aangekondigd de Palestijnse staat te erkennen rondom de Algemene Vergadering van de VN die komende week plaatsvindt. Het VK, Australië en Canada doen dat nu als eerste.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-09-21 om 06.55.36

Duitse winkel: 'Verboden voor Joden'

ANP-444592830

Volgens een darmfloradeskundige is dit hét signaal dat er iets mis is

shutterstock_2626133895

Waarom mannen vaker vreemd gaan dan vrouwen: stress

b6e9aed5-4ed5-4d01-b0ab-3cf2d933155a

Wie is Els rechts

shutterstock_1931670428

Is jouw partner een narcist? Check de 8 tekenen

anp210925031 1

Trump eist dat justitieminister zijn politieke vijanden vervolgt

Loading