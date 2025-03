VK en Frankrijk gaan met Oekraïne samenwerken aan vredesplan

LONDEN (ANP) - Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk gaan met Oekraïne samenwerken aan een plan om de oorlog te stoppen. Dit plan wordt later besproken met de Verenigde Staten, aldus de Britse premier Keir Starmer tegen BBC News. Hij zei dat misschien een of twee andere landen zullen meewerken aan het vredesplan.

De Britse premier zei hierover te hebben gesproken met de Amerikaanse president Donald Trump, de Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de Franse president Emmanuel Macron. Hij noemde het "een belangrijke stap voorwaarts" na de aanvaring tussen Trump en Zelensky vrijdag. Zelensky en Trump voerden voor de camera's een verhit gesprek in het Witte Huis, waarna de Oekraïense leider vroegtijdig vertrok. "Niemand wilde dat zien", zei Starmer daarover.

Trump wil de oorlog in Oekraïne snel beëindigen en is gesprekken hierover begonnen met Rusland, zonder Oekraïne of Europa daarbij te betrekken. Starmer is ervan overtuigd dat Trump net als Zelensky een een duurzame vrede wil. "We moeten een manier vinden waarop we allemaal samen kunnen werken. Want uiteindelijk hebben we drie jaar een bloedig conflict gehad. Nu moeten we naar die blijvende vrede toe", zei Starmer.

Voorwaarden

Voor die vrede zijn volgens Starmer enkele voorwaarden nodig. Zo moet er een "sterke Oekraïne" zijn om indien nodig door te vechten en voor een sterke positie bij onderhandelingen. De premier noemt ook Europese betrokkenheid bij veiligheidsgaranties voor na de oorlog. Daarbij is enige steun van de Verenigde Staten noodzakelijk, aldus Starmer.

Starmer is zondag de gastheer van een nieuw topoverleg over Oekraïne met leiders uit vooral Europa en de NAVO-topman. De bijeenkomst begint volgens de BBC om 15.00 uur Nederlandse tijd. De premier ging donderdag bij Trump langs in het Witte Huis en ontmoette zaterdag in Londen ook Zelensky. De Oekraïense leider woont ook het overleg van zondag bij.