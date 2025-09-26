ECONOMIE
Voormalig FBI-hoofd Comey strafrechtelijk vervolgd

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 september 2025 om 2:07
anp260925007 1
WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - Voormalig FBI-directeur en prominent Donald Trump-criticus James Comey is aangeklaagd op twee punten, melden Amerikaanse media.
De aanklachten - het afleggen van valse verklaringen en obstructie van de rechtsgang - kwamen enkele dagen nadat Trump de ongebruikelijke stap had gezet om minister van Justitie Pam Bondi publiekelijk aan te sporen actie te ondernemen tegen Comey en anderen.
"Niemand staat boven de wet", schreef Bondi op X kort nadat het nieuws over de aanklacht bekend was geworden, maar zonder Comey bij naam te noemen.
