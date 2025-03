Vrees voor 'ondermijning systeem' na Fabers weigering lintjes

DEN HAAG (ANP) - De Kring van commissarissen van de Koning maakt zich zorgen over de weigering van asielminister Marjolein Faber (PVV) om te tekenen voor de voordracht voor een koninklijke onderscheiding van vijf mensen die zich hebben ingezet voor asielzoekers en vluchtelingen. "Koninklijke onderscheidingen zijn geen politiek instrument", waarschuwt René Paas commissaris van de Koning in Groningen in een bericht op LinkedIn.

"Het niet ondertekenen van dergelijke voordrachten op basis van persoonlijke beleidsopvattingen kan de objectiviteit van het systeem ondermijnen en leidt tot ongewenste politisering. Wij roepen alle betrokkenen op om de bestaande procedures en criteria te respecteren en de toekenning van koninklijke onderscheidingen vrij te houden van politieke overwegingen. Dit is essentieel om de waarde en betekenis van deze onderscheidingen voor de samenleving te behouden."

Voordrachten voor een lintje worden beoordeeld door het Kapittel voor de Civiele Orden, dat vervolgens advies uitbrengt aan de betrokken minister. "Het is goed gebruik dat de minister de adviezen van het Kapittel opvolgt en de koninklijke besluiten ondertekent", aldus de commissarissenkring.

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters laat op de website weten ervan uit te gaan "dat alle betrokkenen bij de procedure rondom een koninklijke onderscheiding handelen in overeenstemming met de geldende regels". Er worden strenge criteria gehanteerd die "onafhankelijk van persoonlijke voorkeuren of achtergronden, een waardevolle pijler van objectiviteit en rechtvaardigheid vormen".

Burgemeesters doorlopen volgens het genootschap deze procedure met de "grootst mogelijke zorgvuldigheid in het besef hoe belangrijk deze onderscheiding is voor degenen die haar mogen ontvangen. We hechten er veel waarde aan dat iedereen die bij deze procedure betrokken is deze waarden hanteert."

De weigering van Faber leidde tot veel ongeloof en woede in de Tweede Kamer. Ook coalitiepartners VVD, NSC en BBB waren zeer kritisch.