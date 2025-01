WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft in de Oval Office een decreet getekend waarmee de Verenigde Staten vertrekken uit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Trump had al aangekondigd dat het land uit de internationale organisatie zou stappen.

In 2020 trok de Republikein de Verenigde Staten ook terug uit de WHO. Hij deed dat toen omdat hij kritiek had op de corona-aanpak van de organisatie. Onder Trumps voorganger Joe Biden werd die terugtrekking ongedaan gemaakt.