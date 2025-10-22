Zelensky vindt bevriezen frontlijn goed uitgangspunt voor gesprek

OSLO (ANP) - De Oekraïense president Volodymyr Zelensky steunt het idee van zijn Amerikaanse ambtgenoot Donald Trump om de huidige frontlijn in Oekraïne als uitgangspunt te nemen in de onderhandelingen met Rusland. Volgens Zelensky is dat voorstel een "goed compromis".

Trump suggereerde om te "blijven waar we staan en het gesprek te beginnen", zei Zelensky tegen journalisten bij aankomst in Noorwegen. "Ik vind dat een goed compromis, maar ik weet niet of Poetin het zal steunen. Dat heb ik ook tegen de president gezegd."

Dinsdag stelde Zelensky samen met een aantal Europese leiders in een gezamenlijke verklaring ook al dat de huidige frontlijn het "startpunt voor onderhandelingen" moet zijn.

Zelensky ging vorige week op bezoek in Washington. Volgens The Financial Times is Trump toen tegen de Oekraïense president uitgevallen en heeft hij hem onder druk gezet om grondgebied op te geven aan Rusland.